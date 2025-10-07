滋賀県長浜市出身で、大阪大特任教授の坂口志文（しもん）さん（７４）がノーベル生理学・医学賞を受賞することが決まったのを受け、県内は６日、関係者から喜びの声が聞かれ、市がＪＲ長浜駅と市役所に受賞を祝う横断幕を掲示するなど、歓喜に沸いた。市役所では、会議室で坂口さんの兄・偉作さん（７６）や同級生らがインターネット中継を見守り、坂口さんの受賞がわかると、万歳をして喜んだ。坂口さんが通った県立長浜北高