津田塾大学のキャンパス内で、女子大学生のハーフパンツに自分の体液をかけた疑いで元職員が逮捕されました。津田塾大学の元職員・田辺佑介容疑者（43）は、去年11月から今年7月にかけて、東京・小平市にあるキャンパスのロッカーにあった女子大学生のハーフパンツに自分の体液をつけた器物損壊の疑いが持たれています。警視庁によりますと、田辺容疑者が、インターネットの掲示板に犯行時の映像をアップしていたことから関与が浮