【中島輝士怪物テルシー物語（６５）】１９８８年のソウル五輪４番打者としてドラフト１位で日本ハム入りし、８９年からプロとしてのキャリアを積んでいくことになりました。そして９５年オフ、慣れ親しんだ日本ハムのユニホームに別れを告げ、９６年から佐々木恭介新監督を迎える近鉄に移籍することになりました。９５年に最下位となっていた近鉄はチームの変革を進めている矢先でした。打者では２２歳の中村紀洋や