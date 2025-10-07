６日のフジテレビ系月９ドラマ「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」初回放送で、番組提供として５社が紹介された。前期の同枠「明日はもっと、いい日になる」は２社だった。ガバナンス問題でスポンサー離れを起こしていた同局に、企業ＣＭが戻りつつあるようだ。刑事ドラマの人気シリーズ作「絶対零度」は今回、テレビ朝日系「科捜研の女」の看板・沢口靖子を迎えて始まった。初回は、沢口演じる巡査部長の奈美が走るシーンなどが