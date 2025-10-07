東京時間10:48現在 東京金先物AUG 26月限（TOCOM） 1グラム＝19331.00（+188.00+0.98%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3980.30（+4.00+0.10%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先上昇で史上最高値更新。東京金も最高値更新