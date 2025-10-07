物価の上昇が続いている。10月1日から飲料を中心に3000品目が値上げし、ペットボトル飲料は500ミリリットルで税抜き200円台に突入した。さらに政府による補助金が9月で終了したため、10月分から電気代や都市ガス代も値上げとなる。【写真30枚】苦境は見せずに、「衣装」や「露出」で魅せる――抜群の笑顔とスタイルでイベントを盛り上げた彼女たちの姿庶民にとっては苦しい日々が続くが、これはきらびやかな舞台に立つ人も変わ