【新興国通貨】元円は昨日の高値を更新する２１．１３台付ける＝中国人民元 中国市場は国慶節で休場。９日の再開。元円は円安を受けて２１．１３３と昨日の高値２１．１２台を超えて上昇。昨日は２１．１２を付けた後、一時２１．０２まで下げた。 ドルオフショア人民元（USDCNH)は７．１４台前半推移。 CNYJPY 21.133USDCNH7.1419