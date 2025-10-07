高市新総裁による拡大財政路線などを警戒し、日本長期債利回りが上昇傾向。１０年債利回りは１．６９４％まで上昇し、２００８年以来。２０年債利回りは１９９９年以来の高水準となる２．７３５％を付けた。先週末まで２．６１％前後で推移していた。３０年債利回りは３．３３３％を付けて史上最高水準。先週末まで３．１５％前後で推移していた。