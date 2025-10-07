Ｊリーグは７日、都内で「裁定事案に関して」という題目で会見を開き、以下について発表を行った。発表内容は「懲罰決定について」。Ｊ３高知ユナイテッドＳＣへの、罰金１００万円、けん責（始末書をとり、将来を戒める）の懲罰を科すことが決定した。高知において、秋田前監督が選手及びスタッフに対し行った今年２〜６月までのハラスメント該当行為に関し、Ｊリーグは裁定委員会への諮問及び答申をへて、本件クラブの管