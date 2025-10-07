女優の綾瀬はるかが７日、都内で「キリングッドエール発表会」に出席した。ビールブランド「キリンビール」の新商品発表イベント。３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」が書き下ろした楽曲「ＧＯＯＤＤＡＹ」に乗せた新ＣＭに出演した綾瀬は「曲が最高だから、みんなで飲んですごい楽しかった。体が自然に動いちゃうような明るい曲で、体にパワーをくれる曲だなと思いました」と絶賛した。曲を手がけた「Ｍｒ