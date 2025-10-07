新宿DASH番組30年で初挑戦！新宿チョコ作れるか？南国班長松田が宮崎県で国産0.00002%驚きのカカオ栽培&チョコ作りを学ぶ。さらに、新宿産の完熟マンゴーを大収穫！松島のブドウ栽培に新メンバー篠塚参戦！初めての作業に大奮闘…ブドウ棚を作り台風対策！暑さ対策のため重さ40キロのある物を屋上まで運ぶ。