元グラビアアイドルで、現在は芸能事務所「cheer lead」の代表を務める実業家の小阪由佳さん（40）が7日までにX（旧ツイッター）を更新。17年ぶりとなる写真集発売を告知した。小阪さんは「重大発表」として「なんと40歳になって写真集が発売されます！紙＆デジタル両方発売します！17年ぶりの写真集『until the end』（アンティル・ジ・エンド）」と報告。「人生最大露出に挑戦！その理由は…重大発表第二弾で発表しますのでお