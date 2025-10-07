さまざまな人の本音に対し、本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。10月6日（月）に放送された同番組に、くりぃむしちゅー・上田晋也と古坂大魔王が出演。“毒出しノート”と題し、2人が本音を吐き出した。2021年に開催された東京オリンピックの中継でスペシャルサポーターを務めた上田は、オリンピック関連番組への鬱憤が溜まっていたようで…。【映像】「55分!?」上田晋也が焦った五輪開催地決定の