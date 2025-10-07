日本バスケットボール協会は10月7日、「第101回天皇杯・第92回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会」大会実施概要およびファイナルラウンド組み合わせを発表した。 今大会よりフォーマットをファーストラウンド、セカンドラウンド、ファイナルラウンドの3ラウンド制に変更。都道府県ラウンドに該当するファーストラウンドは8月までに実施され、北海道、東北、関東、北信越、東海、近畿