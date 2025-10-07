ステラファーマは大幅高。日本経済新聞電子版が７日、「東京大学とステラファーマは次世代のがん治療法として期待される『ホウ素中性子捕捉療法（ＢＮＣＴ）』の効果を高める技術を開発した」と報じた。治療に使う薬剤ががん細胞に取り込まれて長時間とどまるように改良したという。この報道を手掛かりに買いが入ったようだ。 出所：MINKABU PRESS