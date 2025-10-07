メディカル一光グループが３日ぶりに急反落している。同社は６日の取引終了後、２６年２月期第２四半期累計（３～８月）の連結決算を発表した。売上高は前年同期比１８．８％増の２６９億３５００万円、経常利益は同３．２％増の８億８０００万円だった。第２四半期（６～８月）は売上高が前年同期比１７．７％増の１３５億１２００万円、経常利益が同８．０％減の３億８９００万円との計算になり、直近の減益