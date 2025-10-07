住友不動産が大幅高で３連騰。７０００円台に乗せて上場来高値を更新した。米ブルームバーグ通信が７日、「アクティビスト（物言う投資家）の米エリオット・インベストメント・マネジメントが、住友不動産の株式持ち合い先企業に対して同社株の買い取りを打診していたことが分かった」と報じた。ブロック取引による市場価格水準での買い取りを書簡で企業側に提案した、などと伝えている。アクティビストの買い増しに