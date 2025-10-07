倉元製作所が３日続伸している。６日の取引終了後、中国の蘇州普希環保（プロシェア社）と独占販売代理権付与契約を締結し、半導体製造プロセスで使われる超純水の製造に必要な高性能逆浸透膜（ＲＯ膜）搭載製品の日本における独占的販売を行うと発表しており、好感されている。なお、同契約が業績に与える影響は軽微としている。 出所：MINKABU PRESS