楽待が続伸している。６日の取引終了後、自社株１４０万株（消却前発行済み株数の６．６２％）を１０月１７日付で消却すると発表したことが好材料視されている。なお、消却後の発行済み株数は１９７５万３８００株となる。 出所：MINKABU PRESS