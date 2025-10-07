ブックオフグループホールディングスが３日続伸している。６日の取引終了後に発表した９月度の月次売上状況で、国内ブックオフ事業における既存店売上高が前年同月比７．１％増となり、５６カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。 トレーディングカード・ホビー、貴金属・時計・ブランドバッグ、アパレル、家電・携帯電話などが伸長した。なお、全店売上高は同７．０％増だった