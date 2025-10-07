午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８２２、値下がり銘柄数は７２９、変わらずは６２銘柄だった。業種別では３３業種中２３業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、鉱業、鉄鋼、不動産など。値下がりで目立つのはサービス、小売、その他製品など。 出所：MINKABU PRESS