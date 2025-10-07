老人ホームは、要介護になってから入るものだと思われがちだが、自力で生活できる高齢者が入居できる施設もある。まだ元気だけど高齢の親の一人暮らしが心配だという方は、選択肢として「サービス付き高齢者向住宅」略して「サ高住」を検討してもいいかもしれない。老人施設に詳しいファイナンシャルプランナーの畠中雅子氏が監修の下、上大岡トメさんのリアル体験マンガでわかりやすく解説する。※本稿は、上大岡トメ著、畠中雅子