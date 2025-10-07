トヨタ自動車の会長・豊田章男氏は芸能ニュースにもアンテナを張っているらしい。トヨタ自動車ほどの世界的大企業の経営トップが、出会う人たちの心をつかむ理由はそんなところにもあるのではないか。彼のそばにいた人たちによるエピソードを見ていくと、意外な能力が見えてくる。（イトモス研究所所長小倉健一）豊田章男氏がAKB劇場に行ったワケ「出た！ トヨタのエリート社員。自分は忙しいからAKBの総選挙なんか見ていません