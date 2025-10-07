6日に米沢市の中心部・丸の内にクマが出没し、その後2頭の親子グマではないかとみられていた件で、米沢市の近藤洋介市長は、子グマとみられていた影は「岩」だったと明かしました。 当初2頭とみられていたクマは、1頭でした。 6日の午前に、クマは上杉伯爵邸西側の空き家の敷地にあるやぶに入り込み、それを市が上空からドローンで捜索していましたが、その際は熱感知のセンサーに2つの影が映り、2頭の親子グマでは