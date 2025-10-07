日本代表の長谷部誠コーチは、先日の囲み取材で、39歳のDF長友佑都についても遠慮なく、厳しい言葉をかけていると明かした。最近では、Jリーグの試合をチェックし、バックパスが多かったため、「バックパスが多すぎる、前へプレーしなきゃダメだ」と指摘したという。一方の長友は６日の取材で、その長谷部コーチについて、「言ってくれる人が少なくなってくるんで、本当にありがたい存在」と感謝した。そうした厳しい指摘に