ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が3日、ABEMA独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』に出演。山本由伸について語った。『おはようロバーツ』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○「彼はMLBのトップクラスの投手」10月2日に地区シリーズ進出を決定したドジャース。その開幕前にロバーツ監督へのインタビューが実施された。今季を通して安定した成績を残し、9月の防御率は0点台を記録するなどチームの勝利に大きく貢献した山本由伸