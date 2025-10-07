米OpenAIは10月6日（現地時間）、開発者イベント「OpenAI DevDay 2025」において、AIコーディングエージェント「Codex」の一般提供（GA）開始を発表した。研究プレビュー段階を終え、個人から企業規模まで幅広い活用を促進するため、Slack連携、開発者向けSDK（ソフトウェア開発キット）「Codex SDK」、新しい管理・分析機能などが追加された。Codexは、IDE、ターミナル、クラウド環境を横断して動作し、ChatGPTアカウントを利用す