7人組アイドルグループ「SOMOSOMO（ソモソモ）」の新アルバム「Colorful」』のリリースを受け、アルティメット ミキがスポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。自身が作詞を手がけた楽曲について語る中で、鋭い言葉と反骨の姿勢がにじむ作品の背景が明かされた。（「推し面」取材班）♪あなたをKILL YOU！お気の毒さま♡――自ら作詞した「完全勝利かむとぅるー」のサビに刻んだ、毒気たっぷりの一節だ。このフレ