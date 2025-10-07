黒いスーツ姿で７度も頭を下げて“いじめられっ子”発言で炎上したお笑い芸人・千原せいじ（55）が、10月３日に“謝罪動画”を公開した。せいじは黒いスーツ姿で登場し、「この騒動に関するさまざまな情報を目にして不快な思いをされた方々に対して、大変申し訳なく思っております」と謝罪し、７度も頭を下げた。せいじが言う“この騒動”とは、今年７月にYouTubeチャンネルで共演した埼玉県戸田市議会議員で“ジョーカー”こと河