綾瀬はるか、Mrs. GREEN APPLE、浜辺美波、鈴木亮平が、約200名のビッグバンドと共にキリンビールの新ブランド誕生を祝う新CM「キリングッドエール まったく新しいキリンビールはじまる篇」が、10月7日より放映を開始する。「キリングッドエール」は、キリンビールが、ビールの力で日本を明るくしたいという想いを込めた“まったく新しい”新ブランド。「キリン一番搾り生ビール」「キリンビール 晴れ風」に次ぐ、キリンの次世代新