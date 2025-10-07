「10月4日に宮城県で、チャリティイベント『GO！GO！ラリーin東北2025』が開催されました。東日本大震災からの復興を応援するために’19年から始まったイベントで、今年も日本各地からクラシックカーの名車が集まり、宮城県内を走行したのです。発起人である唐沢寿明さん（62）や奥さんの山口智子さん（60）も参加して声援を集めていましたが、昨年よりもさらに注目度が高まっていたのは、直前にあの“発表”があったためでしょう