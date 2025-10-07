国際プロレスのエースで、アントニオ猪木さんとの歴史的名勝負などで知られるストロング小林さん（2021年死去、享年81）の足跡を回顧する「ストロング小林展」が10日から15日まで東京・青梅市の西友河辺店4階のボッパルトホールで開催される。23年12月の初開催に続く企画となる。 【写真】現役時代のストロング小林さん 小林さんゆかりの地・青梅で「懐かしき昭和プロレス展」と題して行われる第２弾。主催する