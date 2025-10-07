「ガラスの天井」を破った自民党の高市早苗総裁（64）をめぐる熱狂は、恨みつらみに転じていきそうだ。7日の臨時総務会で党役員人事を決定。女性登用が注目される人事は「論功行賞」があからさまだ。子分の票を回した最高顧問の麻生太郎元首相（85）は副総裁にカムバックし、その義弟の鈴木俊一総務会長（72）は幹事長に格上げ。党運営は麻生一派に委ねた格好だ。高市早苗新総裁、小池百合子都知事、蓮舫元首相補佐官…出世する女