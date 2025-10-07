既婚の男性職員と“ラブホテル密会”を繰り返していた前橋市の小川晶市長（42）。10月6日の定例記者会見で進退を明言しなかったことが話題になるなど、相変わらず注目度は高い。政策の良しあしで世間を騒がせるならまだしも、小川市長の場合、週刊誌が報じた「不倫疑惑」が原因でメディアスクラムを組まれてしまっている。ただ、ここまで騒がれるのには「別の理由もありそうです」と週刊誌記者はこう話す。【もっと読む】前橋市