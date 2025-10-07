自民党の新総裁に選ばれた高市早苗前経済安全保障相（64）。日本初の女性首相は、キャスター出身の政治家となる可能性が高まった。【もっと読む】歌手misonoが「動物の為だけに」次期衆院選を目指す発言が物議…政治家は芸能界の受け皿ではない！1993年の衆議院選挙で初当選した高市氏。神戸大学を卒業後は松下政経塾に入塾し、アメリカ議会のスタッフを経て89年に帰国。同年から、テレビのキャスターとしても活動開始し、テレ