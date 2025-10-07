朝ドラヒロインから１２年…雰囲気ガラリの姿に多くの反響が集まった。ブランド「ＦＲＡＹＩ.Ｄ」のファッションを着こなすのは、女優・のん。ボウタイブラウスのモノトーンコーデを披露した。ニーハイソックスで絶対領域も見せた。のんは、本名「能年玲奈」で活動していた２０１３年前期のＮＨＫ朝の連続テレビ小説「あまちゃん」でヒロインを演じてブレイク。１６年に「のん」に改名。近年は女優だけでなくアーティスト