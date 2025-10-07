食楽web 香川県・高松駅から歩いてすぐの「高松港」から、高速フェリーに乗って約35分。船窓に広がる瀬戸内の景色を眺めていると、あっという間に土庄港に到着します。港からタクシーに揺られて10分ほど。オリーブ畑が点在する丘の上に『千年オリーブテラス』はありました。 チェックインして案内された客室は、わずか4室だけのヴィラ！ 窓の外には穏やかな海が広がり、まるで瀬戸内を独り占め