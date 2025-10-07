アビリティーは、従業員が安心して働ける環境づくりを支援する福利厚生サービス「LIFE COMON(ライフコモン)」の提供を開始しました。子育てや介護、経済的な不安といった、従業員のプライベートな課題解決を専門家がサポートする新しい形のプラットフォームです。 アビリティー 福利厚生サービス「LIFE COMON(ライフコモン)」 対象：全国の中小企業(主に東海地方に導入実績多数)初期費用：33,000円(税込)〜利用料