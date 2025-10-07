中日IT人材直聘プラットフォーム「JOBWAY(擇位)」が主催する「東京グローバル人材就職・転職フェア」が、2025年9月27日に品川で開幕しました。計16社のIT企業が出展し、100件以上の求人ポジションが紹介され、多くの求職者と企業のマッチングが成功しました。 JOBWAY(擇位)主催「東京グローバル人材就職・転職フェア」開催レポート イベント名：東京グローバル人材就職・転職フェア開催日：2025年9月27日(土)会場