SHIBATIRE「シバタイヤ」の販売を行う柴田自動車株式会社は、スポーツタイヤ「SHIBA N TIRE(シバNタイヤ)」の予約を2025年10月6日より開始しました。主にドリフト走行の後輪用として使用される「ドリケツタイヤ」の最高峰を目指して開発された、ロングライフ性能が特徴のタイヤです。 シバタイヤ スポーツタイヤ「SHIBA N TIRE(シバNタイヤ)」 予約開始日：2025年10月6日(月)発売予定日：2025年10月31日(金)販売元