お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）が6日放送の日本テレビ「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。ダウンタウン30分漫才の裏話を明かした。22年4月、吉本興業創業110周年特別公演「伝説の一日」で、ダウンタウンは31年ぶりに漫才を披露し話題に。約30分の即興漫才。大悟によれば「M−1の子たちが4分の漫才に縛られ過ぎてるからって、松本さんあのネタしたらしい」とのこと。「時間を気にしない漫才を、わざと見せたみ