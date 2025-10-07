3人組人気ユーチューバーグループ「ヘラヘラ三銃士」のありしゃんが6日、自身のインスタグラムを更新し、6月に出産を報告した第1子、2子となる双子のお宮参り＆お食い初めを報告した。6月4日に双子の出産を報告した、ありしゃん。「涼しくなったのでお宮参りに行ってきました」とお宮参りを報告した。「お宮参りとは別で100日記念で家族写真も撮ったよ」と100日記念の家族ショットもアップ。「子供の成長は早いから一瞬一瞬