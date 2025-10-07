俳優の夏帆、竹内涼真がW主演を務める、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜後10：00）の第1話が、7日に放送される。今回は、W主演の夏帆と竹内にインタビュー。撮影真っただ中の2人から、撮影現場でのエピソードや演じる役柄への思いなどを聞いた。【写真多数】豪華キャストを一挙紹介！夏帆、竹内涼真、中条あやみら豪華な顔ぶれ――クランクインから早２ヶ月（取材当時）。役柄は馴染んできましたか