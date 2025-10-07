米大リーグのポストシーズンは６日（日本時間７日）、ナ・リーグの地区シリーズ（５回戦制）第２戦が行われ、ドジャース（西地区１位）がフィリーズ（東地区１位）に敵地フィラデルフィアで２連勝して、リーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけた。フィリーズに１点差に追い上げられた最終回、ドジャースベンチは二死から佐々木朗希を投入、佐々木は最後の打者を抑えて期待にこたえ、２試合連続のセーブを挙げた。前半はドジャ