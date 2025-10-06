とちぎテレビ 那須塩原市湯本塩原の山林で４日に開催されたオリエンテーリング大会で、埼玉県から参加した８３歳の男性が行方不明になっていて警察と消防はけさ７時過ぎから辺りを捜索しましたが、男性の発見には至りませんでした。 男性が参加していた「全日本オリエンテーリング選手権大会」は４日午前１０時半に出発し、午後１時ごろにはゴールできる設定でした。 男性は大会に何度も参加しているベ