とちぎテレビ ９月２３日、那須塩原市内のフィットネスクラブで、女性専用エリアに侵入しシャワー室のドアの隙間にスマートフォンを差し入れて、３０代の女性を盗撮したとして那須塩原警察署は６日、那須塩原市高林に住む、市の環境戦略部の職員、菊地辰弥容疑者３７歳を性的姿態撮影処罰法違反の疑いで逮捕しました。 警察によりますと、従業員から「盗撮されている会員がいる」と１１０番通報があり防犯カメ