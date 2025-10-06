とちぎテレビ 自民党の高市総裁は、衆議院栃木５区選出の茂木敏充前幹事長を外務大臣に起用する方針を固めました。 関係者が６日明らかにしました。 ５人が立候補した今回の総裁選挙で前回に続き２度目の挑戦となった茂木氏は、１回目の投票で５人中５番目でした。 ６９歳の茂木氏は、衆議院議員１１期目でこれまで党の幹事長や外務大臣などの要職を務めてきました。 高市総裁の総理大臣就任後に予定されている組閣で高