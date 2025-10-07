日本テレビ水卜麻美アナウンサーが7日、自身のX（旧ツイッター）を更新。夏休みを終えたことを報告した。水卜アナは先月29日の更新で「夏休みをとりました！！またお会いましょうー！！」と記し、夏休み入りを明かしていた。水卜アナはこの日の更新で「昨日夏休みから戻りました、今日のZIP!は短縮でした、明日またよろしくお願いします！！」と元気そうにつづった。この投稿に対し「おかえりなさい」「お休み1週間は短過ぎでし