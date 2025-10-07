6日、大館市岩瀬でクリの木の近くにいる1頭のクマが目撃されました。近くには民家や保育園などがあり、警察が注意を呼びかけています。大館警察署や県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと、6日午後3時15分ごろ、大館市岩瀬字上岩瀬上野の草地にあるクリの木の近くにクマ1頭がいるのをたしろ保育園の職員が目撃しました。クマは体長が約50センチで、北の方へ去っていったということです。たしろ保育園まで