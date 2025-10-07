佐々木朗希が9回二死から登板して抑えた(C)Getty Imagesドジャースが現地時間10月6日、敵地でフィリーズとの地区シリーズ第2戦に4−3で勝利。2勝0敗でリーグ優勝決定シリーズ進出へ王手をかけた。9回1点差の二死一、三塁の場面で佐々木朗希が登板し、見事に抑えた。【動画】これぞクローザー！佐々木朗希がしびれる場面で見事に抑えたシーンこの試合、先発のブレーク・スネルは6回無失点9奪三振と好投。強力フィリーズ打線を圧